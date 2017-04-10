 ‘Bu takıma ne yaptın Olcay’ – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ‘Bu takıma ne yaptın Olcay’

    ‘Bu takıma ne yaptın Olcay’

    Eski takım arkadaşı Oğuzhan, derbi sonrası Trabzonsporlu yıldıza başlıktaki gibi seslendi.

    Devre arasında 'tan 200 bin euro'ya alınan , derbi sonrası "Hayatımdaki en duygusal maçtı" derken, eski takım arkaşı ise 'u övdü. Oğuzhan'ın "Bu takıma ne yaptın Olcay. Kısa sürede müthiş gelişim göstermişsiniz. Gerçekten çok iyi oynadınız" dediği belirtildi.

    Bu arada maçın ardından bordo-mavili taraftarların bulunduğu uçakla İstanbul'a dönen Olcay'a havadayken kemençe eşliğinde beste yapan taraftarlar, futbolcunun moralini yerine getirdi. Taraftarlar ile uzun süre sohbet eden 29 yaşındaki orta saha kendisi için yapılan, "O muhteşem sol ayağınla Trabzon'a iyi ki geldin" bestesini ise çok beğendi. Başarılı oyuncu, taraftarlardan kalan haftalar için destek isterken, bunun bir iş kazası olduğunu ve yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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