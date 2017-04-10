‘Bu takıma ne yaptın Olcay’
Eski takım arkadaşı Oğuzhan, derbi sonrası Trabzonsporlu yıldıza başlıktaki gibi seslendi.
Bu arada maçın ardından bordo-mavili taraftarların bulunduğu uçakla İstanbul'a dönen Olcay'a havadayken kemençe eşliğinde beste yapan taraftarlar, futbolcunun moralini yerine getirdi. Taraftarlar ile uzun süre sohbet eden 29 yaşındaki orta saha kendisi için yapılan, "O muhteşem sol ayağınla Trabzon'a iyi ki geldin" bestesini ise çok beğendi. Başarılı oyuncu, taraftarlardan kalan haftalar için destek isterken, bunun bir iş kazası olduğunu ve yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
‘Bu takıma ne yaptın Olcay’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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