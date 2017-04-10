 Bizimkiler müthişti – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Bizimkiler müthişti

    Bizimkiler müthişti

    İçişleri Bakanı , - derbisini değerlendirdi.

    Bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün sabah Trabzon'a giden Bakan Soylu, "Bizim takım da muhteşem bir futbol oynadı. Bir maçın sonucuna insanın içi bu kadar acır. Ama muhteşem bir futbol oynadı. Anlaşılıyor ki iyi istikamette gidiyor, iyi istikamette de gidecek inşallah" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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