Ahmet Çubukçu taraftardan sabır istedi
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, futbolu dik oynayan bir takıma sahip olduklarını, futbolcuların, teknik heyetin kendilerini başarıya ulaştıracağına inandıklarını söyledi.
Her şeyin bir anda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, yönetim olarak göreve geldikleri günden itibaren birçok güçlüğün üstesinden gelmeye çalıştıklarını aktaran Çubukçu, sahada herkesin beğenisini kazanan, keyif veren bir takım olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"Devre arasında yaptığımız transferlerle bir çıkış yakaladık. Beşiktaş maçına kadar da 10 maçta mağlup olmadık. Rakibimizle belki de son yılların en güzel maçını oynadık, kazanabilirdik de. Bu yenilgi bizi hedeflerimizden alıkoymayacak. Takımımıza güveniyoruz. Kalan 7 haftadaki 21 puana talibiz ve alacak güçteyiz. Sene sonunda Avrupa kupalarında olacağımıza inanıyoruz."
- "Sabra ve zamana ihtiyaç var"
Çubukçu, başarının bir süreç gerektirdiğini vurgulayarak, "Bunun için sabra ve zamana ihtiyaç var. Bir anda her şeyin değişmesi mümkün olmuyor. Taraftarlar el ele verdiğinde, birlik beraberlik olduğunda aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu camianın kenetlenme vaktidir. Son yıllarda acılar çektik, artık camianın sevinme zamanı gelmiştir." diye konuştu.
Medical Park Arena'da 5 maçta 130 bin üzerinde taraftara oynadıklarını ve yeni stadın camiaya büyük bir hava kattığının altını çizen Çubukçu, şu ifadeleri kullandı:
"Taraftarlara keyif veren ve görsel şölen sunan bir takımız. Beşiktaş maçında mağlup olmamıza karşın taraftarlarımızın takımı alkışlaması çok önemliydi.Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle, yapacağımız yeni takviyelerle bu takım şampiyonluğa oynayacaktır. İkinci yarıda topladığımız puanlar var. Bu puanların bizi hedefe ulaştıracak puanlar olması için bu saatten sonra önümüzdeki maçları da düşünmek zorundayız. Bu çalışmalarımızın karşılığını almak için önümüzdeki maçlar önemli."
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:30
- Gözyaşı döktüler
Toplam 6
Yorum
BJK..... Beşiktaş müsaade etti de, TS BJK'ye gol attı. Yoksa bu maç baştan sona BJK:8, TS:0 olurdu..
- Kjaer’den büyük hata
Toplam 2
Yorum
Enda Sıkıntı yok Kjaer istediği kadar hata yapabilir. Seviyoruz kendisini.
- Muslera’nın şartı zam
Toplam 11
Yorum
Enda Tamam çok iyi bi kaleci fakat zaten çok çok iyi bir para alıyor, kaldı ki kendisi de diretmez menejer illa ki hakkını savunur. Sıkıntı olmaz
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