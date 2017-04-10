 3 dış saha kaldı – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    3 dış saha kaldı

    3 dış saha kaldı
    Son 7 maçında Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor (D), Başakşehir, Fenerbahçe (D) ve Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların 3'ünü deplasman, 4'ünü ise sahasında oynayacak. Bordo-mavili takımın Avrupa kupalarına katılma iddiası devam ediyor.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:17
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