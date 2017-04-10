3 dış saha kaldı

Son 7 maçında Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor (D), Başakşehir, Fenerbahçe (D) ve Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların 3'ünü deplasman, 4'ünü ise sahasında oynayacak. Bordo-mavili takımın Avrupa kupalarına katılma iddiası devam ediyor.