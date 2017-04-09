 Yusuf yazmaya devam ediyor – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yusuf yazmaya devam ediyor

    Yusuf yazmaya devam ediyor

    Trabzon'un yıldızı , karşısında da klastı.

    Fırtına 4-3 yenilmesine rağmen sahanın en iyilerinden biri olan 20 yaşındaki maestro, Okay ve Castillo'nun gollerinde asistleri gerçekleştiren isim oldu. maçlarda toplam 14 gole doğrudan katkı yaptı. Bu sezon beş gol atıp 9 asist yapan Yusuf, lig maçlarında üç gol 5 asist ve kupa maçlarında iki gol dört asist yaptı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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