Yanal'ın, Beşiktaş şansızlığı sürdü

Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmayan Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavililerin yeni stadı Medical Park Arena'da bu şansızlığını kıramadı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Arena Stadyumu'nda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve bordo-mavililerin 4-3 kaybettiği maçta teknik direktör Ersun Yanal da, Trabzonspor'un başında siyah-beyazlılara karşı olan şansızlığını kıramadı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Yanal, dün oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın başında Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kırma şansını bir dahaki sezona erteledi.



Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

08.04.2017- Trabzonspor-Beşiktaş:3-4

05.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

03.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2

07.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

15.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1

11.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (Türkiye Kupası)

14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0

16.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0