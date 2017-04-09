Trabzon büyük aşama kaydetti
Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi, derbi zaferi nedeniyle mutlu olduklarını belirterek "Kazandık. Güzel bir şey. Halen daha riskimiz var. Şampiyon olmadık önümüzde daha maçlarımız var" ifadelerini kullandı.
MAÇTAN ÖNCE DOSTLUK RÜZGARI
Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından maç öncesinde Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'na dostluk yemeği verildi. Yemeğe; Başkan Muharrem Usta ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Usta, Çebi'ye günün anısına hediye plaketi sundu.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:52
- Rıdvan Dilmen: Yılın en iyi maçı
Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
Trabzon büyük aşama kaydetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.