 Trabzon büyük aşama kaydetti – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Trabzon büyük aşama kaydetti

    Trabzon büyük aşama kaydetti

    Asbaşkanı , derbi zaferi nedeniyle mutlu olduklarını belirterek "Kazandık. Güzel bir şey. Halen daha riskimiz var. Şampiyon olmadık önümüzde daha maçlarımız var" ifadelerini kullandı.

    Çebi, 'un da futbol olarak çok üstüne koyduğunu söyleyip, "Çok büyük aşama kaydetmişler. Onları da kutluyorum. Stada gelenler çok güzel bir maç izledi. 2. ya da 3.lüğü hak ediyorlar" şeklinde konuştu. Çebi, Atiba'nın golü için de "Allah ona emeklerinin karşılığını verdi" yorumunda bulundu.

    MAÇTAN ÖNCE DOSTLUK RÜZGARI
    Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından maç öncesinde Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'na dostluk yemeği verildi. Yemeğe; Başkan Muharrem Usta ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Usta, Çebi'ye günün anısına hediye plaketi sundu.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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