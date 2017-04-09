 Rodallega santradan gol atıyordu – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    santradan gol atıyordu

    Rodallega santradan gol atıyordu

    Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında ikinci yarının forma ekibi Trabzonspor, lider Beşiktaş'ı ağırladı.

    Mücadele 3-3'e geldikten sonra Fırtına'nın golcüsü inanılmazı başarmak istedi.

    SANTRADAN ŞANSINI DENEDİ!
    Beşiktaş'ın golü sonrasında yapılan santrayı kullanan Hugo Rodallega'nın çok uzak bir mesafeden doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden geri geldi.



    ATİBA UYARDI!
    Bu sırada tehlikeyi sezen Kanadalı yıldız futbolcu Atiba'nın, takım arkadaşı Fabri'yi uyarması da dikkatlerden kaçmadı.

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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