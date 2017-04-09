Rodallega santradan gol atıyordu
Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında ikinci yarının forma ekibi Trabzonspor, lider Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadele 3-3'e geldikten sonra Fırtına'nın golcüsü Rodallega inanılmazı başarmak istedi.
SANTRADAN ŞANSINI DENEDİ!
Beşiktaş'ın golü sonrasında yapılan santrayı kullanan Hugo Rodallega'nın çok uzak bir mesafeden doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden geri geldi.
ATİBA UYARDI!
Bu sırada tehlikeyi sezen Kanadalı yıldız futbolcu Atiba'nın, takım arkadaşı Fabri'yi uyarması da dikkatlerden kaçmadı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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