 Onur Kıvrak cezalı! – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    cezalı!

    Onur Kıvrak cezalı!
    Müthiş bir çıkış yakalayan Trabzon'da , ikinci devrede derbisine kadar 10 karşılaşmada sadece 3 gol yemişti. Onur, Beşiktaş karşısında 4 golü birden ağlarında gördü. Fırtına ise MP Arena açıldığından beri ilk kez kalesini gole kapatamadı. Maçtan sonra hakeme itiraz eden milli kaleci sarı kart gördü, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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