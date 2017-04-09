 Namağlup unvanını yitirdi – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Namağlup unvanını yitirdi

    Namağlup unvanını yitirdi

    Süper Lig'in ikinci yarısında geride kalan 10 haftada yenilgi yüzü görmeyen , dün akşam 'a yenilerek namağlup unvanını yitirdi.

    derbisi öncesinde; Süper Lig'de 2017 yılının ve ikinci yarının yenilgisiz tek takımı konumunda yer alan Trabzonspor, dün akşam lider Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken, müthiş bir seriyi de noktalamış oldu. Ligin ilk yarısını 18 puanla tamamlayan bordo mavililer, 2'nci yarıda geride kalan 11 haftalık bölümde 26 puana ulaştı ve ilk yarıdaki performansını geride bıraktı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:45
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