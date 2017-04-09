 Mas: Finali yapamadık – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Mas: Finali yapamadık

    Mas: Finali yapamadık
    'un Arjantinli oyuncusu Emmanuel Mas, Beşiktaş'a karşı şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi. Mas, "Maçı çevirecek tüm hamleleri sırasıyla gerçekleştirdik. 2. yarıda tüm riskleri aldık, öne de geçtik. Ama 3 puanı getirecek finali yapamadık" dedi.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:43
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