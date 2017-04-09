 Fırtına'nın savaşçıları – Fotomaç – 09 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fırtına'nın savaşçıları

    Fırtına'nın savaşçıları

    Önce Okay ve Castillo iki füzeyle Beşiktaş kalesini vurdu Ardından Kartal’ın belalısı Hugo Rodallega sahneye çıktı.

    'un usta ayakları Rodallega, Castillo ve Okay Yokuşlu... Üç isim de birbirinden güzel gollerle Fırtına'yı şaha kaldırdı ancak bu galibiyet için yeterli olmadı. Önce Okay çıktı sahneye jeneriklik bir golle beraberliği getiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki 2. sayısını mükemmel bir füzeyle Beşiktaş ağlarına gönderdi. Sonrasında ise Castillo gözlerin pasını sildi. Şenol Güneş Stadı'nda ilk golü atarak tarihe geçen Kolombiyalı, ceza sahası dışından Fabricio'yu avladı.

    Ve Rodallega... İki sezondur Beşiktaş'ın adeta belalısı haline gelen 31 yaşındaki forvet, bordo-mavili takımı 3-2 öne geçiren golü atıp Kartal'a karşı çıktığı toplam 4. maçta 4. kez gol kaydetme başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu da dün gece bordo-mavili formayla 2. golünü atarken, ligdeki toplam gol sayısını ise (Akhisar'da 4 gol) 6'ya çıkardı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırtına'nın savaşçıları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.