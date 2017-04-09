Fırtına'nın savaşçıları
Önce Okay ve Castillo iki füzeyle Beşiktaş kalesini vurdu Ardından Kartal’ın belalısı Hugo Rodallega sahneye çıktı.
Ve Rodallega... İki sezondur Beşiktaş'ın adeta belalısı haline gelen 31 yaşındaki forvet, bordo-mavili takımı 3-2 öne geçiren golü atıp Kartal'a karşı çıktığı toplam 4. maçta 4. kez gol kaydetme başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu da dün gece bordo-mavili formayla 2. golünü atarken, ligdeki toplam gol sayısını ise (Akhisar'da 4 gol) 6'ya çıkardı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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