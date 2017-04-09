Ersun Yanal: Üzgün degilim!
Ersun Yanal, “Bugün çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Taraftarımızın desteğini, güvenini kazanıyoruz; bu nedenle üzgün değilim. Bu gece Türk futbol tarihine geçecektir” diye konuştu.
OYUNCULARIMIN EMEKLERİNE SAĞLIK
Yanal şöyle devam etti: "Oyuncularıma bir şey söylemek istesem, ne derdim diye düşünüyorum. Sizin emeğinize sağlık, kritik yapılacak çok şey vardır, bunlar da sizin gelişmeniz içindir. Gelişiyorsunuz. Bu gecenin Türk futboluna çok uzun seneler hatırlanacak bir maç olarak geçeceğini düşünüyorum."
DURUŞUMUZ BOZULMAZ
Ersun Yanal, ligin ikinci yarısında bambaşka bir Trabzonspor izlettirdiklerini söyledi. Yanal, "İlk yarı bittiğinde 16 maçın sonunda 18 puanımız vardık ve 13'üncü sıradaydık. Bugün ligde 5'inci sıradayız. İkinci yarı 26 puan aldık ve 7 gol yedik. Hiçbir şeyden de fedakarlık yapmadık. Zaman zaman taraftarımız üzüldü, paniğe kapıldı ama başta yönetim, ben ve oyuncularım duruşumuzu bozmuyoruz. Bir takımın şeklini oluşturmaya başladık. Daha doğru bir takım yaratmak istiyoruz. Genç oyuncularımızın performansı bizi heyecanlandırıyor" dedi.
ERSUN YANAL YİNE KAZANAMADI
Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmayan teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavililerin yeni stadında da bu şansızlığını yine kıramadı. Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk on birine göre 4 oyuncu değişikliği yaptı. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı olan Pereira, Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok forma giyememişti. Ersun Yanal, cezası biten oyuncuları Beşiktaş karşısında ilk on birde sahaya sürürken, kart cezalısı Dame N'Doye'nin yerine ise Rodallega'yı forma verdi. Yanal, geçtiğimiz hafta ilk on birde forma giyen Zeki Yavru, Medjani ve Bero'yu yedek kulübesine çekti.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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