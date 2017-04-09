 Ersun Yanal: Üzgün degilim! – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    : Üzgün degilim!

    Ersun Yanal: Üzgün degilim!

    , “Bugün çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Taraftarımızın desteğini, güvenini kazanıyoruz; bu nedenle üzgün değilim. Bu gece Türk futbol tarihine geçecektir” diye konuştu.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi yolda olduklarını belirten Yanal, "'Üzgün değilim, futbol adına sevinçliyim. Futbol, böyle atmosferlerde güzel. Her iki takım oyuncularını kutluyorum. Beşiktaş 5. sezonunu yaşıyor. Birinci sezonda feda dediler, 2 ve 3'te takımı toparladılar. Bugün birlikte oynamayı beceren bir takım oldular. Türkiye'nin en donanımlı ve iyi oynayan bir takımı oldular. Biz daha yolun başındayız. Güçlü bir takımla oynuyoruz. Bugün çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Taraftarımızın desteğini, güvenini kazanıyoruz. Türk futbolu kazanıyor. Bugün futbol çok ciddi anlamda kazanıyor. Umarım bunu devam ettirecek anlayışlar devam eder" diye konuştu.

    OYUNCULARIMIN EMEKLERİNE SAĞLIK
    Yanal şöyle devam etti: "Oyuncularıma bir şey söylemek istesem, ne derdim diye düşünüyorum. Sizin emeğinize sağlık, kritik yapılacak çok şey vardır, bunlar da sizin gelişmeniz içindir. Gelişiyorsunuz. Bu gecenin Türk futboluna çok uzun seneler hatırlanacak bir maç olarak geçeceğini düşünüyorum."

    DURUŞUMUZ BOZULMAZ
    , ligin ikinci yarısında bambaşka bir Trabzonspor izlettirdiklerini söyledi. Yanal, "İlk yarı bittiğinde 16 maçın sonunda 18 puanımız vardık ve 13'üncü sıradaydık. Bugün ligde 5'inci sıradayız. İkinci yarı 26 puan aldık ve 7 gol yedik. Hiçbir şeyden de fedakarlık yapmadık. Zaman zaman taraftarımız üzüldü, paniğe kapıldı ama başta yönetim, ben ve oyuncularım duruşumuzu bozmuyoruz. Bir takımın şeklini oluşturmaya başladık. Daha doğru bir takım yaratmak istiyoruz. Genç oyuncularımızın performansı bizi heyecanlandırıyor" dedi.

    ERSUN YANAL YİNE KAZANAMADI
    Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmayan teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavililerin yeni stadında da bu şansızlığını yine kıramadı. Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

    TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
    Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk on birine göre 4 oyuncu değişikliği yaptı. Geçtiğimiz hafta kart cezalısı olan Pereira, Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok forma giyememişti. Ersun Yanal, cezası biten oyuncuları Beşiktaş karşısında ilk on birde sahaya sürürken, kart cezalısı Dame N'Doye'nin yerine ise Rodallega'yı forma verdi. Yanal, geçtiğimiz hafta ilk on birde forma giyen Zeki Yavru, Medjani ve Bero'yu yedek kulübesine çekti.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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