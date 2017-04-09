 En gollü ikinci maç – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    En gollü ikinci maç

    En gollü ikinci maç
    , ligin 27. haftasında 'u 4-3 mağlup etti. Bu karşılaşma Beşiktaş ve Trabzon arasında lig tarihinde oynanan en gollü ikinci maç oldu. En gollü karşılaşma ise 20 Kasım 1994'teki 7-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona eren maçtı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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