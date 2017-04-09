 Bu yenilgi şanssızlık – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Bu yenilgi şanssızlık

    Bu yenilgi şanssızlık
    Bordo-mavili ekibin sağ beki Pereira, Beşiktaş mağlubiyetinin şanssızlık olduğunu söyledi. Portekizli oyuncu, "Zorlu olacağını biliyorduk. Maçı iki kez çevirdik. Son bölümde şanssızdık. Taraftarımıza galibiyet hediye edemedik" dedi.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
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