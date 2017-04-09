 Antalyaspor maçında kale Estaban'ın – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Antalyaspor maçında kale Estaban'ın

    Antalyaspor maçında kale Estaban'ın

    Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak'ın cezalı olması sebebiyle ligin 28. haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta bordfo-mavili takımın kalesini Esteban koruyacak. Başarılı kaleci bu sezon ligde ilk kez forma giyecek.

    Trabzonspor'un Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçın ardından hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Onur, sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Tecrübeli file bekçi bordo-mavili takımın 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

    Onur'un cezalı duruma düşmesinin ardından bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev yapan Kosta Rika'lı kaleci Esteban, ilk kez bu sezon bir lig maçında bodo-mavili kaleyi koruyacak.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:41
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