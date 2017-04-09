Antalyaspor maçında kale Estaban'ın
Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak'ın cezalı olması sebebiyle ligin 28. haftasında Antalyaspor ile oynanacak maçta bordfo-mavili takımın kalesini Esteban koruyacak. Başarılı kaleci bu sezon ligde ilk kez forma giyecek.
Onur'un cezalı duruma düşmesinin ardından bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev yapan Kosta Rika'lı kaleci Esteban, ilk kez bu sezon bir lig maçında bodo-mavili kaleyi koruyacak.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:41
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 5
Yorum
ahmet bırakın arkadaşlar eleştirmeyi şansımız yoktu o kadar iyi mücadele vardı goller hepsi güzeldi
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 5
Yorum
Guney Kim bekliyordu bjkyi yenmesini...kimse...sabaha kadar oynansa yine bjk yenerdi...kimse hikaye anlatmasin...verilen frikik faulu faulmuydu ?
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 5
Yorum
BÜLENT SİRET ŞENOL GÜNEŞ'de Trabzonlu ne olmuş yani,sizde ki oynadığı futbola haksızlık etmeyin...
Antalyaspor maçında kale Estaban'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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