 Trabzonspor, 2017 yılındaki ilk yenilgisini aldı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor, 2017 yılındaki ilk yenilgisini aldı

    Trabzonspor, 2017 yılındaki ilk yenilgisini aldı

    Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, 2017 yılındaki resmi maçlarda ilk yenilgisini yaşadı.

    Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere çıktığı 13. resmi maçta mağlubiyetle tanıştı.

    Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

    Beşiktaş maçından önceki 12 resmi maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı ekip karşısında yenilmezlik unvanını sürdüremedi.

    - Beşiktaş, önemli engeli aştı

    Beşiktaş, maçın uzatma bölümünde gelen galibiyet golüyle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı.

    Puanını 61'e yükselten siyah-beyazlılar, 1 maç eksiği bulunan en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile de puan farkını 8'e çıkardı.

    - Taraftar rekoru kırıldı

    Medical Park Arena'da, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynan karşılaşmada seyirci rekoru kırıldı.

    En son Galatasaray maçını 33 bin 809 taraftar önünde oynayan bordo-mavililerin Beşiktaş mücadelesini ise 35 bin 513 taraftarın izlediği açıklandı.

    Maç bitiminde Trabzonspor taraftarları, iki takımı da alkışladı.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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