Trabzonspor, 2017 yılındaki ilk yenilgisini aldı
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, 2017 yılındaki resmi maçlarda ilk yenilgisini yaşadı.
Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere çıktığı 13. resmi maçta mağlubiyetle tanıştı.
Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş maçından önceki 12 resmi maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı ekip karşısında yenilmezlik unvanını sürdüremedi.
- Beşiktaş, önemli engeli aştı
Beşiktaş, maçın uzatma bölümünde gelen galibiyet golüyle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı.
Puanını 61'e yükselten siyah-beyazlılar, 1 maç eksiği bulunan en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile de puan farkını 8'e çıkardı.
- Taraftar rekoru kırıldı
Medical Park Arena'da, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynan karşılaşmada seyirci rekoru kırıldı.
En son Galatasaray maçını 33 bin 809 taraftar önünde oynayan bordo-mavililerin Beşiktaş mücadelesini ise 35 bin 513 taraftarın izlediği açıklandı.
Maç bitiminde Trabzonspor taraftarları, iki takımı da alkışladı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:47
- 90+Atiba
Toplam 17
Yorum
aga Mustafa Yumludan sonra Sırada Uğur, yazıyoruz kızıyorlar, gereksiz yere elle oynama hakem penaltı vermedi, faul frikik gol.Bu Uğura dikkat .
- Tarihi bir rekor
Toplam 1
Yorum
ismail trabzonsporu tebrik ediyorum bjk nin golleri kelepir tsnin golleri çok güzeldi frikik kararı maça en yakışmayan karardı
- Şenol Güneş: 61. puanımızı Trabzon'da aldık
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Şenol Güneş eskiden de konuşmayı pek beceremezdi. Şimdi iyice kocamış. Ne dediğini bilmiyor.
Trabzonspor, 2017 yılındaki ilk yenilgisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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