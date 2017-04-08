Trabzonspor, 2017 yılındaki ilk yenilgisini aldı

Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere çıktığı 13. resmi maçta mağlubiyetle tanıştı.

Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş maçından önceki 12 resmi maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı ekip karşısında yenilmezlik unvanını sürdüremedi.

- Beşiktaş, önemli engeli aştı

Beşiktaş, maçın uzatma bölümünde gelen galibiyet golüyle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı.

Puanını 61'e yükselten siyah-beyazlılar, 1 maç eksiği bulunan en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile de puan farkını 8'e çıkardı.

- Taraftar rekoru kırıldı

Medical Park Arena'da, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynan karşılaşmada seyirci rekoru kırıldı.

En son Galatasaray maçını 33 bin 809 taraftar önünde oynayan bordo-mavililerin Beşiktaş mücadelesini ise 35 bin 513 taraftarın izlediği açıklandı.

Maç bitiminde Trabzonspor taraftarları, iki takımı da alkışladı.