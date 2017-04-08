Tarihi bir rekor

Trabzonspor yönetiminin karşılaşmadan 2 hafta önce satışa çıkardığı biletlerin tamamı tükendi.

Bordo-mavililer, G.Saray derbisinden sonra Beşiktaş karşısında da yeni bir rekor denemesi yapacak. Akustik denemesinin yanı sıra görsel şölenler de gerçekleştirilecek. Kapalı gişe oynanacak derbi öncesi yönetim taraftara çağrıda bulunarak, herkesin sağduyulu olması gerektiğini vurguladı ve taşkınlığa mahal vermemesini istedi. Bu arada maça gelecek siyah-beyazlı taraftarların güvenliği için de önlemler alındı. 40 binin üzerinde taraftarların izleyeceği derbi öncesi Başkan Muharrem Usta da "Formasız gelenleri stada almayacağız" diyerek esprili bir şekilde taraftarlardan destek istedi.