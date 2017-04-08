Rodallega'dan inanılmaz şut!

Mücadele 3-3'e geldikten sonra Fırtına'nın golcüsü Rodallega inanılmazı başarmak istedi.

SANTRADAN ŞANSINI DENEDİ!

Beşiktaş'ın golü sonrasında yapılan santrayı kullanan Hugo Rodallega'nın çok uzak bir mesafeden doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden geri geldi.