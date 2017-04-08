 Rodallega'dan inanılmaz şut! – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    'dan inanılmaz şut!

    Rodallega'dan inanılmaz şut!

    Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında ikinci yarının forma ekibi Trabzonspor, lider Beşiktaş'ı ağırladı.

    Mücadele 3-3'e geldikten sonra Fırtına'nın golcüsü inanılmazı başarmak istedi.

    SANTRADAN ŞANSINI DENEDİ!
    Beşiktaş'ın golü sonrasında yapılan santrayı kullanan Hugo Rodallega'nın çok uzak bir mesafeden doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden geri geldi.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:15
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