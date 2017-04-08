Rodallega'dan inanılmaz şut!
Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında ikinci yarının forma ekibi Trabzonspor, lider Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadele 3-3'e geldikten sonra Fırtına'nın golcüsü Rodallega inanılmazı başarmak istedi.
SANTRADAN ŞANSINI DENEDİ!
Beşiktaş'ın golü sonrasında yapılan santrayı kullanan Hugo Rodallega'nın çok uzak bir mesafeden doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden geri geldi.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:15
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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