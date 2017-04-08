 Olcay’ı göstereceğim – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Olcay’ı göstereceğim

    Olcay’ı göstereceğim

    : “Ben artık Trabzonlu Olcay’ım. Beşiktaş derbisinde gol atmak ve kazanmak için savaşacağım”

    Bordo-mavili kulübün devre arası Beşiktaş'tan transfer ettiği , bugünkü derbiye çok farklı hazırlanıyor. Şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giyecek olan Olcay, bu maçta gol atmak ve galibiyet mutluluğu yaşayarak "Gerçek Trabzonlu Olcay" olmak istiyor… Teknik direktör Ersun Yanal'ın bugün sahadaki lideri olacak Olcay, "Beşiktaş'ı yeneceğiz" dedi.

    Derbiye çok iyi hazırlandıklarını belirten 29 yaşındaki orta saha, "4 yıl forma giydiğim eski takımıma karşı oynayacak olmak farklı duygular oluşturuyor. Ancak ben artık Trabzonlu Olcay olarak kendimi görüyorum. Bu maçta tüm takım arkadaşlarım gibi taraftarımıza yeni bir derbi zaferi mutluluğu yaşatmak için her şeyimi ortaya koyacağım. Ve bunu da başaracağız. Muhteşem taraftarımızın desteği ile rakibimizi yeneceğimize inanı-yoruz. Arkadaşlarımızla kenetlendik" diye konuştu.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:31
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