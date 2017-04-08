Ligde 88’inci randevu

Fırtına, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Trabzonspor ile Beşiktaş, bugün ligde 88'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 87 maçta Trabzonspor'un 32, Beşiktaş'ın 34 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu periyotta 91 gol atarken, kalesinde 120 gol gördü.



Trabzonspor evinde üstün

Fırtına, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 42 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 57, Beşiktaş ise 49 gol attı. Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Beşiktaş'ı en son 2011-12'de Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'da 1-0 yenen Fırtına 4 sezondur iç saha galibiyetine hasret kaldı.