Ligde 88’inci randevu
Fırtına, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.
Trabzonspor ile Beşiktaş, bugün ligde 88'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 87 maçta Trabzonspor'un 32, Beşiktaş'ın 34 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu periyotta 91 gol atarken, kalesinde 120 gol gördü.
Trabzonspor evinde üstün
Fırtına, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 42 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 57, Beşiktaş ise 49 gol attı. Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Beşiktaş'ı en son 2011-12'de Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'da 1-0 yenen Fırtına 4 sezondur iç saha galibiyetine hasret kaldı.
Trabzonspor evinde üstün
Fırtına, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 42 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 57, Beşiktaş ise 49 gol attı. Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Beşiktaş'ı en son 2011-12'de Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'da 1-0 yenen Fırtına 4 sezondur iç saha galibiyetine hasret kaldı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Ligde 88’inci randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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