 Kilit oyuncular – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kilit oyuncular

    Kilit oyuncular

    Derbinin kaderini kalecilerden sonra hiç kuşkusuz ve Olcay Şahan ile Quaresma ve Talisca'nın performansları belirleyecek.

    Hem Trabzonspor'da, hem Beşiktaş'ta formda olan bu oyuncular, son haftadaki performansları ile adeta göz kamaştırıyor. Trabzonspor'un genç yıldızı , bordo- mavili forma ile ligde çıktığı 10 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ile 6 gole direkt katkı sağladı. Olcay ise Trabzonspor forması ile ligde oynadığı 10 maçta 1 gol 5 asist yaparak 6 gole etki etti. Quaresma 23 lig karşılaşmasında 1 gol 10 asistlik performans gösterirken, Talisca ise 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik istatistik elde etti.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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