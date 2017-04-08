Kilit oyuncular
Derbinin kaderini kalecilerden sonra hiç kuşkusuz Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan ile Quaresma ve Talisca'nın performansları belirleyecek.
Hem Trabzonspor'da, hem Beşiktaş'ta formda olan bu oyuncular, son haftadaki performansları ile adeta göz kamaştırıyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, bordo- mavili forma ile ligde çıktığı 10 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ile 6 gole direkt katkı sağladı. Olcay ise Trabzonspor forması ile ligde oynadığı 10 maçta 1 gol 5 asist yaparak 6 gole etki etti. Quaresma 23 lig karşılaşmasında 1 gol 10 asistlik performans gösterirken, Talisca ise 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik istatistik elde etti.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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