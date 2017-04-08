Güneş’in ilk maçı
Bordo-mavili takımın uzun yıllar kalesini koruyan ve teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş, kendi adını taşıyan kompleksteki ilk maçında Beşiktaş'ın başında görev yapacak. Trabzon'a devre arasında gelen Olcay için de duygusal bir maç olacak. O da eski takımına karşı mücadele edecek.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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