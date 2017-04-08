 Güneş’in ilk maçı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Güneş’in ilk maçı

    Güneş’in ilk maçı
    Bordo-mavili takımın uzun yıllar kalesini koruyan ve teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş, kendi adını taşıyan kompleksteki ilk maçında Beşiktaş'ın başında görev yapacak. Trabzon'a devre arasında gelen Olcay için de duygusal bir maç olacak. O da eski takımına karşı mücadele edecek.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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