 "G.Saray'ı yendik sıra Beşiktaş'ta" – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    "G.Saray'ı yendik sıra Beşiktaş'ta"

    "G.Saray'ı yendik sıra Beşiktaş'ta"
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin 2. bölümünde önemli bir çıkışa imza attıklarını belirterek, "Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yeneceğiz" dedi. Çubukçu, "Teknik heyetin ve oyuncularımızın gösterdiği özveri ve performansları sayesinde buralara geldik. Hedeflerimiz doğrultusunda kayıp yaşamamalıyız" diye konuştu.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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