"G.Saray'ı yendik sıra Beşiktaş'ta"
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin 2. bölümünde önemli bir çıkışa imza attıklarını belirterek, "Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yeneceğiz" dedi. Çubukçu, "Teknik heyetin ve oyuncularımızın gösterdiği özveri ve performansları sayesinde buralara geldik. Hedeflerimiz doğrultusunda kayıp yaşamamalıyız" diye konuştu.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
"G.Saray'ı yendik sıra Beşiktaş'ta" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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