Geçilmez kale

Yeni stadında hiç gol yemeyen Trabzonspor’un kaptanı Onur Kıvrak, Beşiktaş derbisinde de kalesini kapatacağını ve kazanacaklarını söyledi

Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımlarından Beşiktaş, son 10 maçta kalesinde sadece 3 gol gören Trabzonspor'u da devirmeye çalışacak. Ancak bordo-mavili takımın kaptanı Onur Recep Kıvrak kalesini adeta gole kapattı. Medical Park Arena'da hiç gol yemeyen Onur, ikinci devredeki performansı ile kalesinde maç başı 0.30 gol görerek Avrupa'da en formda kaleciler arasında ilk sırada yer aldı. Zorlu maç öncesi konuşan Onur, "Uzun zamandır bu takımdayım ve bu havayı en son şampiyonluğumuzu yaşadığımız 2010-11 sezonunda görmüştüm" dedi.



KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

Onur şöyle devam etti: "Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yeneceğiz. Yeni stadımızda hiç gol yemedik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş'ı da mağlup edersek bu bizi Avrupa kupaları için çok iddialı bir noktaya getirecek ve 50. yılımız için çok iyi moral olacak."