Geçilmez kale
Yeni stadında hiç gol yemeyen Trabzonspor’un kaptanı Onur Kıvrak, Beşiktaş derbisinde de kalesini kapatacağını ve kazanacaklarını söyledi
Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımlarından Beşiktaş, son 10 maçta kalesinde sadece 3 gol gören Trabzonspor'u da devirmeye çalışacak. Ancak bordo-mavili takımın kaptanı Onur Recep Kıvrak kalesini adeta gole kapattı. Medical Park Arena'da hiç gol yemeyen Onur, ikinci devredeki performansı ile kalesinde maç başı 0.30 gol görerek Avrupa'da en formda kaleciler arasında ilk sırada yer aldı. Zorlu maç öncesi konuşan Onur, "Uzun zamandır bu takımdayım ve bu havayı en son şampiyonluğumuzu yaşadığımız 2010-11 sezonunda görmüştüm" dedi.
KAZANAN BİZ OLACAĞIZ
Onur şöyle devam etti: "Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yeneceğiz. Yeni stadımızda hiç gol yemedik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş'ı da mağlup edersek bu bizi Avrupa kupaları için çok iddialı bir noktaya getirecek ve 50. yılımız için çok iyi moral olacak."
KAZANAN BİZ OLACAĞIZ
Onur şöyle devam etti: "Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yeneceğiz. Yeni stadımızda hiç gol yemedik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş'ı da mağlup edersek bu bizi Avrupa kupaları için çok iddialı bir noktaya getirecek ve 50. yılımız için çok iyi moral olacak."
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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