 Futbolculara büyük jest – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Futbolculara büyük jest

    Futbolculara büyük jest
    Başkan , yönetim ile bir toplantı yaparak, normalde Beşiktaş derbisi sonrası ödenecek oyuncuların prim alacaklarını karşılaşma öncesi hesaplara yatırdı. Bu haber futbolcular tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, teknik direktör Ersun Yanal da Başkan Muharrem Usta'ya teşekkür etti.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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