Futbolculara büyük jest
Başkan Muharrem Usta, yönetim ile bir toplantı yaparak, normalde Beşiktaş derbisi sonrası ödenecek oyuncuların prim alacaklarını karşılaşma öncesi hesaplara yatırdı. Bu haber futbolcular tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, teknik direktör Ersun Yanal da Başkan Muharrem Usta'ya teşekkür etti.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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