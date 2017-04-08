 Fırtına kopacak – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Fırtına kopacak

    Fırtına kopacak

    Son 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak müthiş bir istatistik elde eden, iki hafta önce G.Saray’ı da deviren bordo-mavili takım bugün Kara Kartal’ı avlayarak Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor

    Süper Lig'in ikinci yarısının tek namağlup takımı , bugün konuk edeceği lider Beşiktaş'ı da devirmeye kararlı. Kritik karşılaşma öncesi Trabzonspor'da kart cezalısı N'Doye dışında eksik oyuncu yok, hafif sakatlıkları bulunan Medjani ve Onazi uygulanan tedavi programıyla hazır hale geldi. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ideal kadrosunu sahaya sürecek. Kartal'ın baskılı oyununa aynı baskıyla karşılık verecek olan tecrübeli hoca, özellikle ofansif oyuncularından orta sahaya ve defansa da yardım yapmalarını istedi. Okay ve Onazi ikilisinin orta sahadaki uyumundan memnun olan Yanal, burada Atiba'yı kilitleyerek pas trafiğini önemli ölçüde azaltmaya çalışacak.

    SÜRPRİZ İSİM YAZICI
    Yanal ayrıca forvet Rodallega'dan girilen pozisyonlarda daha çok şut çekmesini ve kanat oyuncularının da bu noktada kendisine yardımcı olmasını istedi. Kaptan Onur'a ise özel sorumluluklar veren tecrübeli hoca, saha içerisinde oluşabilecek gerginlikleri önlemesini istedi. Sezonun ikinci yarısından itibaren 4-2-3-1'lik oyun anlayışıyla takımını sahaya süren Yanal'ın, Beşiktaş karşısındaki en sürpriz oyuncusu ise Yusuf Yazıcı olacak. Galatasaray maçındaki performansıyla da takımı sırtlayan isimlerden olan genç oyuncu, Beşiktaş derbisinde de bitirici noktalarda devreye girecek.

    Yunus Emre SEL
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:27
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