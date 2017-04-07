 Zirvenin sahibi Mas – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Zirvenin sahibi

    Zirvenin sahibi Mas
    Ligin ikinci devresinin ilk 10 haftasında Mas ve Olcay, tüm maçlarda forma giydi. , 10 maçta 900 dakika, Olcay ise 893 dakika sahada mücadele etti. Ardından sırasıyla Pereira 810 dakika, Medjani 524 dakika görev yaptı.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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