 Yenilmez takım! – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Yenilmez takım!

    Yenilmez takım!

    Mas, Pereira, Olcay, Medjani ve Rodallega, Fırtına’da hiç yenilmedi. Amaçları Beşiktaş’ı da yıkarak seriyi sürdürmek.

    Ara transferde kadroya dahil edilen futbolcular, bordo-mavili takım ile mağlubiyet yaşamazken, bu unvanlarını Beşiktaş derbisinde de sürdürmeye çalışacak. Sol bek Mas, sağ bek Pereira, orta saha Olcay, savunmacı Medjani ve forvet Rodallega'nın hedefi Beşiktaş'ı da devirmek. Fırtına, yenilenen kadrosuyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yaptığı 12 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
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