Yanal'ın gözü Töre'de

İkinci yarıda yaptığı büyük çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmaları sürdürüyor.



HAREKETE GEÇİLDİ

Alınan bilgilere göre Bordo- Mavililer'in gündemine yine Beşiktaş'ın bir yıldızı geldi. Devre arasında kadrosuna kattığı Olcay Şahan'dan müthiş bir katkı alan, Tolgay Arslan'ın transferi için de uzun süredir görüşmelerde bulunan Trabzonspor şimdi de Gökhan Töre için harekete geçti.



YANAL ISRARCI

Sezon başında Beşiktaş'tan West Ham'a kiralanan fakat yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen yıldız futbolcu için teknik direktör Ersun Yanal'ın çok ısrarcı olduğu belirtiliyor.



KİRALIK FORMÜLÜ

Trabzonspor'un kısa süre içinde Beşiktaş'la görüşmelere başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Bordo-Mavililer'in Gökhan Töre için kiralama teklifi yapması bekleniyor. Milli futbolcunun göstereceği tavır, transferde belirleyici olacak.