Yanal'ın gözü Töre'de
Olcay’dan büyük katkı alan, Tolgay için Halis Özkahya uzun süredir ısrarcı olan Trabzonspor şimdi de Gökhan Töre’yi gündemine aldı...
İkinci yarıda yaptığı büyük çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmaları sürdürüyor.
HAREKETE GEÇİLDİ
Alınan bilgilere göre Bordo- Mavililer'in gündemine yine Beşiktaş'ın bir yıldızı geldi. Devre arasında kadrosuna kattığı Olcay Şahan'dan müthiş bir katkı alan, Tolgay Arslan'ın transferi için de uzun süredir görüşmelerde bulunan Trabzonspor şimdi de Gökhan Töre için harekete geçti.
YANAL ISRARCI
Sezon başında Beşiktaş'tan West Ham'a kiralanan fakat yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen yıldız futbolcu için teknik direktör Ersun Yanal'ın çok ısrarcı olduğu belirtiliyor.
KİRALIK FORMÜLÜ
Trabzonspor'un kısa süre içinde Beşiktaş'la görüşmelere başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Bordo-Mavililer'in Gökhan Töre için kiralama teklifi yapması bekleniyor. Milli futbolcunun göstereceği tavır, transferde belirleyici olacak.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:28
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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