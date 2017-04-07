 Taçlandıracağız – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Taçlandıracağız

    Taçlandıracağız

    Çubukçu: Çıkışımızı Beşiktaş’ı da mağlup ederek taçlandırmak hedefindeyiz. Şenol Güneş’i ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci bölümündeki çıkışı Beşiktaş'ı da yenerek sürdürmek istediklerini söyledi. Eski futbolcuları ve teknik direktörleri Şenol Güneş'in adını taşıyan komplekste Beşiktaş'ı ve deneyimli teknik adamı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Çubukçu, "Ligin ikinci yarısında Trabzonspor'a yakışan sonuçlar aldık. Beşiktaş'ı yenerek bu galibiyetleri taçlandırmak istiyoruz" dedi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taçlandıracağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.