Taçlandıracağız

Çubukçu: Çıkışımızı Beşiktaş’ı da mağlup ederek taçlandırmak hedefindeyiz. Şenol Güneş’i ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci bölümündeki çıkışı Beşiktaş'ı da yenerek sürdürmek istediklerini söyledi. Eski futbolcuları ve teknik direktörleri Şenol Güneş'in adını taşıyan komplekste Beşiktaş'ı ve deneyimli teknik adamı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Çubukçu, "Ligin ikinci yarısında Trabzonspor'a yakışan sonuçlar aldık. Beşiktaş'ı yenerek bu galibiyetleri taçlandırmak istiyoruz" dedi.