Başkan Muharrem Usta, bugüne kadar kaydettikleri ilerlemenin büyük bir sabrın eseri olduğuna inandığını belirterek, "Sabrın sonu selamet" dedi.

Usta, son 10 maçtır yenilmediklerini hatırlatarak "Topladığımız 26 puan son yılların en iyi serisidir. 3. defa göreve gelen değerli hocamız Ersun Yanal'ın da en başarılı grafiğidir. Onun da dediği gibi, 'Başarı tek başına gelmez.' Bu ivmeyi yakalamamızı sağlayan birden fazla faktör var" diye konuştu.



TARAFTAR ATEŞLEDİ

Başkan şöyle devam etti: "Yeni stadımızla birlikte taraftar camiamıza büyük bir öz güven ve yönetim olarak bizlere zorlukları aşma noktasında taze bir inanç aşıladı. Sezon sonunda gerçekleştireceğimiz transferlerle kadromuzu yeni ve doğru isimler ekleyerek Trabzonspor'u geleceğe taşıyabiliriz. Bundan sonra sevinme zamanı."