 Sabrın sonu selamet – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sabrın sonu selamet

    Sabrın sonu selamet

    Başkan , bugüne kadar kaydettikleri ilerlemenin büyük bir sabrın eseri olduğuna inandığını belirterek, "Sabrın sonu selamet" dedi.

    Usta, son 10 maçtır yenilmediklerini hatırlatarak "Topladığımız 26 puan son yılların en iyi serisidir. 3. defa göreve gelen değerli hocamız Ersun Yanal'ın da en başarılı grafiğidir. Onun da dediği gibi, 'Başarı tek başına gelmez.' Bu ivmeyi yakalamamızı sağlayan birden fazla faktör var" diye konuştu.

    TARAFTAR ATEŞLEDİ
    Başkan şöyle devam etti: "Yeni stadımızla birlikte taraftar camiamıza büyük bir öz güven ve yönetim olarak bizlere zorlukları aşma noktasında taze bir inanç aşıladı. Sezon sonunda gerçekleştireceğimiz transferlerle kadromuzu yeni ve doğru isimler ekleyerek Trabzonspor'u geleceğe taşıyabiliriz. Bundan sonra sevinme zamanı."
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sabrın sonu selamet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.