Sabrın sonu selamet
Başkan Muharrem Usta, bugüne kadar kaydettikleri ilerlemenin büyük bir sabrın eseri olduğuna inandığını belirterek, "Sabrın sonu selamet" dedi.
TARAFTAR ATEŞLEDİ
Başkan şöyle devam etti: "Yeni stadımızla birlikte taraftar camiamıza büyük bir öz güven ve yönetim olarak bizlere zorlukları aşma noktasında taze bir inanç aşıladı. Sezon sonunda gerçekleştireceğimiz transferlerle kadromuzu yeni ve doğru isimler ekleyerek Trabzonspor'u geleceğe taşıyabiliriz. Bundan sonra sevinme zamanı."
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:50
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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