 Onur&Castillo tarihe geçti – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Onur&Castillo tarihe geçti

    Onur&Castillo tarihe geçti
    Kaptan Onur ile Castillo'nun formaları kulübün müzesine konuldu. Resmi siteden "G.Antep maçında Medical Park Arena'da ilk golü atan Castillo ve kaptanımız Onur'un giydikleri formalar kulübümüz Şamil Ekinci Müzesi'ne kaldırıldı" denildi. Onur, "Böyle bir müzede formamın sergilenecek olması benim için büyük bir gurur ve onur", Castillo da "Tarihe geçtiğim için mutluyum" dedi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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