Onur&Castillo tarihe geçti

Kaptan Onur ile Castillo'nun formaları kulübün müzesine konuldu. Resmi siteden "G.Antep maçında Medical Park Arena'da ilk golü atan Castillo ve kaptanımız Onur'un giydikleri formalar kulübümüz Şamil Ekinci Müzesi'ne kaldırıldı" denildi. Onur, "Böyle bir müzede formamın sergilenecek olması benim için büyük bir gurur ve onur", Castillo da "Tarihe geçtiğim için mutluyum" dedi.