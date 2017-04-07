 Kartal’a karşı ofansif kadro – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Kartal’a karşı ofansif kadro

    Kartal’a karşı ofansif kadro

    Teknik direktör , derbisinde savaşan bir takım oluşturmak için antrenmanlara özel önem gösteriyor.

    Tecrübeli hocanın, kanat oyuncuları dahil olmak üzere tüm futbolcularından ofansa katkı sağlamalarını istediği öğrenildi. 'ın tüm oyun planı üzerinde detaylı analizler çıkartan tecrübeli teknik adamın en büyük kozları ise son haftaların formda isimleri arasında yer alan Castillo ile Olcay Şahan olacak. İki oyuncudan sadece kanattaki görevlerini yapmalarını istemeyen bordo-mavili çalıştırıcı, oyuna yön verme noktasında genç oyuncu Yusuf Yazıcı'ya da yardımcı olmalarını özellikle talep etti.

    ŞAHLANIŞ DEVAM EDECEK
    Ligin ikinci yarısında şaha kalkan Fırtına, üst sıralara doğru tırmandı ve F.Bahçe ile puan farkını 3'e indirdi. 'ın ekibi, bu hafta lider Beşiktaş'ı yenmenin ve G.Saray'ın F.Bahçe'yi ağırlayacağı haftaya kayıp yaşamadan girmenin planlarını yapıyor.

    YANAL İLK PEŞİNDE
    Fırtına'nın başında Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmayan teknik direktör Ersun Yanal, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu şansızlığını kırmak istiyor. Yanal, bordo-mavililerin başında ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 7 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu periyotta Yanal'ın yönettiği , Beşiktaş karşısında 5 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

    FIRTINA 2-1 GALİP GELMİŞTİ
    Bordo-mavili takım ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak Ali Palabıyık, ikinci kez iki takım arasında oynanan bir maçta görev alacak. Palabıyık, 22.08.2015'te Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta düdük çalmıştı. Fırtına Palabıyık ile bu sezon Gaziantep'e 1-0, F.Bahçe'ye 3-0 yenildi; Akhisar ile 0-0 berabere kaldı.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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