Kartal’a karşı ofansif kadro
Teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde savaşan bir takım oluşturmak için antrenmanlara özel önem gösteriyor.
ŞAHLANIŞ DEVAM EDECEK
Ligin ikinci yarısında şaha kalkan Fırtına, üst sıralara doğru tırmandı ve F.Bahçe ile puan farkını 3'e indirdi. Ersun Yanal'ın ekibi, bu hafta lider Beşiktaş'ı yenmenin ve G.Saray'ın F.Bahçe'yi ağırlayacağı haftaya kayıp yaşamadan girmenin planlarını yapıyor.
YANAL İLK PEŞİNDE
Fırtına'nın başında Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmayan teknik direktör Ersun Yanal, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu şansızlığını kırmak istiyor. Yanal, bordo-mavililerin başında ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 7 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu periyotta Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 5 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
FIRTINA 2-1 GALİP GELMİŞTİ
Bordo-mavili takım ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak Ali Palabıyık, ikinci kez iki takım arasında oynanan bir maçta görev alacak. Palabıyık, 22.08.2015'te Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta düdük çalmıştı. Fırtına Palabıyık ile bu sezon Gaziantep'e 1-0, F.Bahçe'ye 3-0 yenildi; Akhisar ile 0-0 berabere kaldı.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:49
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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