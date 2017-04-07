Hakeme böyle tepki görülmedi

Trabzon 2. Amatör Küme'de Mulagaspor ile Gölçayırspor arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Mulagasporlu Ömer Kuşcu, hakem Furkan Aksu'nun burnunu ısırdı. Burnu kanayan Aksu maçı tatil etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakemin şikayetçi olması üzerine Mulagasporlu Ömer Kuşcu ifadesi alınmak üzere Gülbaharhatun Polis Merkezi'ne getirildi.