 Hakeme böyle tepki görülmedi – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Hakeme böyle tepki görülmedi

    Hakeme böyle tepki görülmedi
    Trabzon 2. Amatör Küme'de Mulagaspor ile Gölçayırspor arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Mulagasporlu Ömer Kuşcu, hakem Furkan Aksu'nun burnunu ısırdı. Burnu kanayan Aksu maçı tatil etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakemin şikayetçi olması üzerine Mulagasporlu Ömer Kuşcu ifadesi alınmak üzere Gülbaharhatun Polis Merkezi'ne getirildi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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