Derbi sonrası primler yatacak

Yönetim, Beşiktaş derbisinin ardından oyunculara 3 maçlık galibiyet primini yatıracak. Derbinin kazanılması halinde bu primin daha da artması bekleniyor. Sezonun ikinci yarasından itibaren elde edilen galibiyetler sonrası kulüp kasasına yaklaşık 20 milyon TL koyan bordo-mavililerin, bu paranın önemli bir bölümünü yine oyunculara maç başı ve prim ödemesi olarak geri verdiği öğrenildi.