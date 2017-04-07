 Derbi sonrası primler yatacak – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Derbi sonrası primler yatacak

    Derbi sonrası primler yatacak
    Yönetim, Beşiktaş derbisinin ardından oyunculara 3 maçlık galibiyet primini yatıracak. Derbinin kazanılması halinde bu primin daha da artması bekleniyor. Sezonun ikinci yarasından itibaren elde edilen galibiyetler sonrası kulüp kasasına yaklaşık 20 milyon TL koyan bordo-mavililerin, bu paranın önemli bir bölümünü yine oyunculara maç başı ve prim ödemesi olarak geri verdiği öğrenildi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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