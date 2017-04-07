 Bir tarafta Güneş bir tarafta Olcay – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bir tarafta Güneş bir tarafta Olcay

    Bir tarafta Güneş bir tarafta Olcay
    - derbisinde duygusal anlar yaşanacak. Bir tarafta, bordo-mavili kulüple özdeşleşmiş ve adını taşıdığı komplekste ilk kez resmi bir karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş'ın hocası , diğer tarafta ise Kartal'da 5 sezon geçiren ve devre arasında Trabzonspor'a transfer olan , takımları için ter dökecek.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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