Biletler tamamen bitti, inanılmaz rakam
Bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş derbisine çok yoğun ilgi gösteriyor.
STAT BAĞLANTI YOLLARI AÇILDI
Yönetici Gökhan Saral, Beşiktaş derbisinin biletlerinin tükenmek üzere olduğunu söyledi. "Sadece 600 dolayında VIP bileti kaldı. Onun da kısa sürede tükenmesini bekliyoruz" diyen Saral, stadyum çevresinde de güvenlik ve bağlantılı yolların hizmete açılmasıyla taraftarların daha rahat maçlara girip çıkacağını belirtti.
TARAFTAR İÇİN EK UÇAK SEFERLERİ
Trabzonspor'da taraftarların talebi üzerine yönetim cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrasına uçak seferleri koydurttu. Beşiktaş maçıyla birlikte 41 bin 461 kişilik yeni stadın tamamını doldurmayı hedefleyen bordo-mavili yönetim, bu noktada farklı illerden maça gelecek taraftarlar için ulaşım kolaylığı sağladı.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:40
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
Biletler tamamen bitti, inanılmaz rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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