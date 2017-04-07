 Biletler tamamen bitti, inanılmaz rakam – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Biletler tamamen bitti, inanılmaz rakam

    Biletler tamamen bitti, inanılmaz rakam

    Bordo-mavili taraftarlar, derbisine çok yoğun ilgi gösteriyor.

    Satışa sunulan bilet ve kombinelerin yüzde 99'unun bittiği belirtiliyor. 41 bin 461 kapasiteli yeni statta derbi için sadece VIP tribününde 600 biletin kaldığı öğrenildi. Bu da taraftar rekoru demek.

    STAT BAĞLANTI YOLLARI AÇILDI
    Yönetici Gökhan Saral, derbisinin biletlerinin tükenmek üzere olduğunu söyledi. "Sadece 600 dolayında VIP bileti kaldı. Onun da kısa sürede tükenmesini bekliyoruz" diyen Saral, stadyum çevresinde de güvenlik ve bağlantılı yolların hizmete açılmasıyla taraftarların daha rahat maçlara girip çıkacağını belirtti.

    TARAFTAR İÇİN EK UÇAK SEFERLERİ
    'da taraftarların talebi üzerine yönetim cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrasına uçak seferleri koydurttu. Beşiktaş maçıyla birlikte 41 bin 461 kişilik yeni stadın tamamını doldurmayı hedefleyen bordo-mavili yönetim, bu noktada farklı illerden maça gelecek taraftarlar için ulaşım kolaylığı sağladı.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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