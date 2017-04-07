 ''Beşiktaş beni çok iyi tanır'' – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    '' beni çok iyi tanır''

    ''Beşiktaş beni çok iyi tanır''

    Yanal’ın özel olarak görüştüğü 31 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, “Geçen sezon ’a 3 gol attım. Yine boş geçmeyeceğim. Bana güvenebilirsiniz” dedi.

    'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen N'Doye'un Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek olması nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal forvet hattında tüm planlarını Hugo Rodallega'nın üzerine yapıyor. Deneyimli teknik adam antrenmanlarda Kolombiyalı oyuncu ile yakından ilgilenirken, futbolcunun da moralinin yüksek olduğu gözlendi. Bordo-mavili forma ile son olarak ligin 24'üncü haftasında oynanan Akhisar Belediyespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Rodallega, Trabzonspor'da 7 maçta 1 gollük performans sergiledi.

    AKHİSAR'DAYKEN 3 GOL ATMIŞTIM
    31 yaşındaki Kolombiyalı forvet ile görüşen Yanal'ın, "Senin kaliteni biliyoruz. Kariyerin de ortada. Beşiktaş derbisinde sana çok iş düşüyor. Kendini iyi hazırla" dediği belirtiliyor. Rodallega'nın da, "Geçen sezon Akhisar formasıyla 'a 3 gol atmıştım. Kendime güveniyorum. Elimden geleni yapacağım ve yine fileleri sarsacağım. Beşiktaş beni iyi tanır. Kazanacağız" cevabını verdiği vurgulandı. Rodallega geçen sezon Akhisar'ın Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçta 3 gol atmıştı.


    Yunus Emre SEL
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Beşiktaş beni çok iyi tanır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.