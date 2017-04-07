''Beşiktaş beni çok iyi tanır''
Yanal’ın özel olarak görüştüğü 31 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, “Geçen sezon Beşiktaş’a 3 gol attım. Yine boş geçmeyeceğim. Bana güvenebilirsiniz” dedi.
AKHİSAR'DAYKEN 3 GOL ATMIŞTIM
31 yaşındaki Kolombiyalı forvet ile görüşen Yanal'ın, "Senin kaliteni biliyoruz. Kariyerin de ortada. Beşiktaş derbisinde sana çok iş düşüyor. Kendini iyi hazırla" dediği belirtiliyor. Rodallega'nın da, "Geçen sezon Akhisar formasıyla Beşiktaş'a 3 gol atmıştım. Kendime güveniyorum. Elimden geleni yapacağım ve yine fileleri sarsacağım. Beşiktaş beni iyi tanır. Kazanacağız" cevabını verdiği vurgulandı. Rodallega geçen sezon Akhisar'ın Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçta 3 gol atmıştı.
Yunus Emre SEL
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
''Beşiktaş beni çok iyi tanır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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