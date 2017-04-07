 Ali Palabıyık yönetecek – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    yönetecek

    Ali Palabıyık yönetecek

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın oynanacak - derbisini yönetecek.

    Fırtına, 1981 doğumlu Ankara bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 5 kez de yenildi. Kara Kartal da aynı hakemle 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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