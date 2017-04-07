Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

Fırtına, 1981 doğumlu Ankara bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 5 kez de yenildi. Kara Kartal da aynı hakemle 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.