''Tarih yazacağım''
Olcay Şahan'dan taraftarı mest edecek sözler: “Şu anda mutlu olduğum yerdeyim. Bu sebeple de futbolu Trabzon’da bırakmayı hedefliyorum. Amacım burada tarih yazmak ve daha sonra teknik adamlık yapmak istiyorum”
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sisteminin son yıldızı olan Olcay Şahan, kulübün dergisine röportaj verdi. Bordo-mavili takıma devre arasında katılarak büyük katkı sağlayan 29 yaşındaki orta saha; savaşçılığı, doğallığı, futbolu ve oynadığı kolbastıyla taraftarların gönlünü kısa zamanda kazandı. Her duruma pozitif yaklaşabilen, takıma sadece oynadığı futbolla değil; özellikle genç oyunculara saha içinde ve dışında tecrübelerini aktararak ekstra katkı sağlayan başarılı futbolcu, uzun yıllar bordo-mavili formayı giyerek kariyerini Karadeniz ekibinde noktalamak istediğini açıkladı.
GOL İÇİME DOĞDU
Yeni takımında ilk golünü Osmanlıspor'a atan Olcay Şahan, çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Transferim sonrası takım arkadaşlarım iyi başlangıç yaptığımı ve artık gol atmam gerektiğini söylemişlerdi. Ben de onlara şu an takımın iyi olduğunu, işler sıkışınca gol atacağımı ifade ettim. Aramızda böyle bir şakalaşma olmuştu. Türk halkı her şeye çabuk alışıyor. İlk maç gol atıp ardından iki hafta atamasaydım eleştirilirdim. Ancak yavaş yavaş başlarsanız akıllarda kalırsınız. Beşiktaş'ta ilk sezonumda 11 gol attım, ikinci sezonumda 9 gol atınca eleştirildim. Bunları bir kenara bırakırsak Osmanlıspor karşılaşmasında gol attığım için çok mutlu oldum. Eşim maçtan önce beni arayarak gol atacağımı söyledi. Benim de içime doğmuştu. Hatta sahaya çıkarken rakip takımdan Aykut'a da gol atacağımı söyledim. Sonrasında da çok güzel bir gol attım. Bitiş düdüğünün ardından taraftarlarımızla galibiyeti kutlamak ayrı bir keyif verdi."
'ABİLİK YAP' DEDİ
Ersun Yanal'ın hem saha içinde hem sahada dışında kendisinden beklentileriyle ilgili olarak ise Olcay, "Ben bu takımın en tecrübeli isimlerinden bir tanesiyim. Çok yetenekli ve Milli Takım'a uzun yıllar hizmet edecek oyunculara sahibiz. Okay, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan gibi gençler var. Yabancı oyuncularımızın da geneli genç. Bunların hepsinin tecrübeye ihtiyacı var. Ersun hoca benden gençlere hem saha içinde hem de saha dışında ağabeylik yapmamı istedi. Ben de bu konuda elimden geleni yapıyorum. Sürekli genç oyuncularla görüşüyorum. Milli Takım'da Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, şampiyonluk yaşadım. Gençler tecrübemin farkında olduğu için söylediğim sözler etkili oluyor. Sezonun ilk yarısındaki Castillo ile şimdiki Castillo arasında çok fark var. Şimdi bunu diğer gençlere yansıtmamız lazım. Bu takım 4-5 tecrübeli futbolcuyla birlikte çok başarılı sonuçlara imza atacaktır. Ben de bu takımın bir parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Takımda büyük bir potansiyel var ve sadece taraftarımızın biraz sabırlı olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.
KAYBETMEYİ SEVMEM
Tribünlerle arasında bir bağ olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Bir takım kazanırsa taraftarıyla arası iyi olur, kaybederse de kötü. Benim inancıma göre oyuncular sahada sonuna kadar mücadele ederse taraftarlar bunu görür. Kaybetse bile kızmaz. Sezonun ikinci yarısında bu mantaliteyle hareket ettiğimizi düşünüyorum. Ben sahada elimden geleni yapıyorum. Asla haksızlığa gelemiyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum. Saha dışında gülmeyi seven bir insanım ancak saha içine girince çok ciddi olurum. Çünkü sahada bir ciddiyet içinde savaşmamız ve kazanmamız gerek. Taraftarlarla aramda bir bağ var. Sahadayken onları duyuyorum. Taraftarların beni davet etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Taraftar olmadan futbol olmaz. Her zaman onlarla adlandıramadığım bir ilişki kuruyorum. Belki bende kendilerini görüyorlar. Doğal bir insanım. İçim dışım aynı. Her zaman pozitifim. Başarımın sırrı doğallık" dedi.
DOĞRU YERDEYİM
Olcay, Trabzonspor'a gelmekle doğru bir karar verdiğini belirterek, "Mutluyum ve çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Gelmeden önce Trabzon'da şehir hayatı anlamında zorlanacağım söylenmişti. Ancak söylenenler tamamen asılsızmış. Hem şehir hem de insanlar mükemmel. İyi ki gelmişim. Amacım burada tarih yazmak ve daha sonra teknik adamlık yapmak istiyorum" dedi.
ŞAMPİYON OLURUZ
Yeni stadyumda Trabzonspor'un şampiyonluklar yaşayacağını düşündüğünü dile getiren Olcay, "Trabzonspor ülkenin en büyük kulüplerinden biri. Doğal olarak böyle bir stadyuma ihtiyacı vardı. Beşiktaş yeni stadyumuyla şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor'un da şampiyonluklar yaşayacağını düşünüyorum. İnşallah tribünler her maçta dolar" diye konuştu.
ERSUN HOCA NOKTA ATIŞI YAPTI
Başarılı futbolcu takımdaki değişimle ilgili, "Ersun hoca transferde nokta atışları yaptı. Olgun ve coşkulu oynayan bir takım haline geldik. Ancak çok iyi futbol oynamıyoruz. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bir futbol kulübünde ne kadar büyük bir rekabet ortamı varsa başarı da o derece büyük olur. Eğer bu olmazsa oyuncuda düşüş yaşanır. Kısaca başarı için rekabet şart" ifadesini kullandı.
GOL İÇİME DOĞDU
Yeni takımında ilk golünü Osmanlıspor'a atan Olcay Şahan, çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Transferim sonrası takım arkadaşlarım iyi başlangıç yaptığımı ve artık gol atmam gerektiğini söylemişlerdi. Ben de onlara şu an takımın iyi olduğunu, işler sıkışınca gol atacağımı ifade ettim. Aramızda böyle bir şakalaşma olmuştu. Türk halkı her şeye çabuk alışıyor. İlk maç gol atıp ardından iki hafta atamasaydım eleştirilirdim. Ancak yavaş yavaş başlarsanız akıllarda kalırsınız. Beşiktaş'ta ilk sezonumda 11 gol attım, ikinci sezonumda 9 gol atınca eleştirildim. Bunları bir kenara bırakırsak Osmanlıspor karşılaşmasında gol attığım için çok mutlu oldum. Eşim maçtan önce beni arayarak gol atacağımı söyledi. Benim de içime doğmuştu. Hatta sahaya çıkarken rakip takımdan Aykut'a da gol atacağımı söyledim. Sonrasında da çok güzel bir gol attım. Bitiş düdüğünün ardından taraftarlarımızla galibiyeti kutlamak ayrı bir keyif verdi."
'ABİLİK YAP' DEDİ
Ersun Yanal'ın hem saha içinde hem sahada dışında kendisinden beklentileriyle ilgili olarak ise Olcay, "Ben bu takımın en tecrübeli isimlerinden bir tanesiyim. Çok yetenekli ve Milli Takım'a uzun yıllar hizmet edecek oyunculara sahibiz. Okay, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan gibi gençler var. Yabancı oyuncularımızın da geneli genç. Bunların hepsinin tecrübeye ihtiyacı var. Ersun hoca benden gençlere hem saha içinde hem de saha dışında ağabeylik yapmamı istedi. Ben de bu konuda elimden geleni yapıyorum. Sürekli genç oyuncularla görüşüyorum. Milli Takım'da Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, şampiyonluk yaşadım. Gençler tecrübemin farkında olduğu için söylediğim sözler etkili oluyor. Sezonun ilk yarısındaki Castillo ile şimdiki Castillo arasında çok fark var. Şimdi bunu diğer gençlere yansıtmamız lazım. Bu takım 4-5 tecrübeli futbolcuyla birlikte çok başarılı sonuçlara imza atacaktır. Ben de bu takımın bir parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Takımda büyük bir potansiyel var ve sadece taraftarımızın biraz sabırlı olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.
KAYBETMEYİ SEVMEM
Tribünlerle arasında bir bağ olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Bir takım kazanırsa taraftarıyla arası iyi olur, kaybederse de kötü. Benim inancıma göre oyuncular sahada sonuna kadar mücadele ederse taraftarlar bunu görür. Kaybetse bile kızmaz. Sezonun ikinci yarısında bu mantaliteyle hareket ettiğimizi düşünüyorum. Ben sahada elimden geleni yapıyorum. Asla haksızlığa gelemiyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum. Saha dışında gülmeyi seven bir insanım ancak saha içine girince çok ciddi olurum. Çünkü sahada bir ciddiyet içinde savaşmamız ve kazanmamız gerek. Taraftarlarla aramda bir bağ var. Sahadayken onları duyuyorum. Taraftarların beni davet etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Taraftar olmadan futbol olmaz. Her zaman onlarla adlandıramadığım bir ilişki kuruyorum. Belki bende kendilerini görüyorlar. Doğal bir insanım. İçim dışım aynı. Her zaman pozitifim. Başarımın sırrı doğallık" dedi.
DOĞRU YERDEYİM
Olcay, Trabzonspor'a gelmekle doğru bir karar verdiğini belirterek, "Mutluyum ve çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Gelmeden önce Trabzon'da şehir hayatı anlamında zorlanacağım söylenmişti. Ancak söylenenler tamamen asılsızmış. Hem şehir hem de insanlar mükemmel. İyi ki gelmişim. Amacım burada tarih yazmak ve daha sonra teknik adamlık yapmak istiyorum" dedi.
ŞAMPİYON OLURUZ
Yeni stadyumda Trabzonspor'un şampiyonluklar yaşayacağını düşündüğünü dile getiren Olcay, "Trabzonspor ülkenin en büyük kulüplerinden biri. Doğal olarak böyle bir stadyuma ihtiyacı vardı. Beşiktaş yeni stadyumuyla şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor'un da şampiyonluklar yaşayacağını düşünüyorum. İnşallah tribünler her maçta dolar" diye konuştu.
ERSUN HOCA NOKTA ATIŞI YAPTI
Başarılı futbolcu takımdaki değişimle ilgili, "Ersun hoca transferde nokta atışları yaptı. Olgun ve coşkulu oynayan bir takım haline geldik. Ancak çok iyi futbol oynamıyoruz. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bir futbol kulübünde ne kadar büyük bir rekabet ortamı varsa başarı da o derece büyük olur. Eğer bu olmazsa oyuncuda düşüş yaşanır. Kısaca başarı için rekabet şart" ifadesini kullandı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
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