Onur Kıvrak fırtınası
Bordo-mavililerin deneyimli kalecisi Onur Kıvrak, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de 13 maçta kalesini gole kapattı. Takımın en istikrarlı oyuncusu olan 29 yaşındaki eldiven, ligin ikinci bölümünde 10 maçta sadece 3 gol yedi. Başarılı futbolcu 26 karşılaşmanın 13'ünde kalesini gole kapatarak Avrupa'da en çok maçta ağları sarsılmayan kaleciler arasında 7. sırada yer aldı. Onur, liglerin ikinci yarılarına göre ise zirvede bulunuyor.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Onur Kıvrak fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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