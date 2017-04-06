 Onur Kıvrak fırtınası – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    fırtınası

    Onur Kıvrak fırtınası
    Bordo-mavililerin deneyimli kalecisi , 26 haftası geride kalan Süper Lig'de 13 maçta kalesini gole kapattı. Takımın en istikrarlı oyuncusu olan 29 yaşındaki eldiven, ligin ikinci bölümünde 10 maçta sadece 3 gol yedi. Başarılı futbolcu 26 karşılaşmanın 13'ünde kalesini gole kapatarak Avrupa'da en çok maçta ağları sarsılmayan kaleciler arasında 7. sırada yer aldı. Onur, liglerin ikinci yarılarına göre ise zirvede bulunuyor.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:52
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