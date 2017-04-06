Okay göz kamaştırıyor
Performansı ile göz kamaştıran ve Avrupa kulüplerinin radarına takılan Okay Yokuşlu için kapılar kapalı... Sevilla'nın 23 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği yönündeki haberleri yönetim anında geri çevirdi. Mukavelesini 2020'ye kadar uzatan Okay, teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği oyuncuların başında geliyor. Tecrübeli hocaya göre önümüzdeki sezon kurulacak kadronun temel taşlarından biri Okay olacak.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
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