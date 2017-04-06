 Okay göz kamaştırıyor – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Okay göz kamaştırıyor

    Okay göz kamaştırıyor
    Performansı ile göz kamaştıran ve Avrupa kulüplerinin radarına takılan için kapılar kapalı... Sevilla'nın 23 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği yönündeki haberleri yönetim anında geri çevirdi. Mukavelesini 2020'ye kadar uzatan Okay, teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği oyuncuların başında geliyor. Tecrübeli hocaya göre önümüzdeki sezon kurulacak kadronun temel taşlarından biri Okay olacak.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
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