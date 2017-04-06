Neşeli idman
Fırtına, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun oynandı. Medjani, Onazi ve Mas takımdan ayrı koşu yaparken, futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.
İKİSİ DE OYNUYOR
İdmanlarda takımdan ayrı çalışan orta saha Onazi ile savunmacı Medjani'nin durumu soru işaretleri oluşturmuştu. İki oyuncunun cumartesi günü Beşiktaş derbisinde görev alabileceği belirtildi. İki futbolcunun da oynamasına engel bir durumun olmadığı vurgulandı.
İKİSİ DE OYNUYOR
İdmanlarda takımdan ayrı çalışan orta saha Onazi ile savunmacı Medjani'nin durumu soru işaretleri oluşturmuştu. İki oyuncunun cumartesi günü Beşiktaş derbisinde görev alabileceği belirtildi. İki futbolcunun da oynamasına engel bir durumun olmadığı vurgulandı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Neşeli idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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