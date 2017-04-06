 Neşeli idman – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Neşeli idman

    Neşeli idman

    Fırtına, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun oynandı. Medjani, Onazi ve Mas takımdan ayrı koşu yaparken, futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.



    İKİSİ DE OYNUYOR
    İdmanlarda takımdan ayrı çalışan orta saha Onazi ile savunmacı Medjani'nin durumu soru işaretleri oluşturmuştu. İki oyuncunun cumartesi günü Beşiktaş derbisinde görev alabileceği belirtildi. İki futbolcunun da oynamasına engel bir durumun olmadığı vurgulandı.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:56
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