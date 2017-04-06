 Müthiş yükseliş devam etmeli – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Müthiş yükseliş devam etmeli

    Müthiş yükseliş devam etmeli

    Bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig'de son 10 maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

    26 puan toplayan , kalesinde sadece 3 gol gördü. Evinde oynadığı son 4 maçta gol yemeyen Yanal ve öğrencileri, cumartesi günü Beşiktaş'ı da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

    DARPHANE GİBİ PARA BASIYOR
    Ligin ikinci yarısında çıktığı 10 maçın 8'inden galibiyetle ayrılan ve 2 karşılaşmada da 1 puan alan Trabzonspor adeta para bastı. Bordo-mavililer bu dönemde TFF'den 11.7 milyon TL'lik gelir elde etti. Toplamda ligde 26 maçın 13'ünü kazanan, 5 beraberlik alan Fırtına, kasasına 20 milyon 150 bin TL koydu.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:49
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