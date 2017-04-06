Müthiş yükseliş devam etmeli
Bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig'de son 10 maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
26 puan toplayan Trabzonspor, kalesinde sadece 3 gol gördü. Evinde oynadığı son 4 maçta gol yemeyen Yanal ve öğrencileri, cumartesi günü Beşiktaş'ı da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.
DARPHANE GİBİ PARA BASIYOR
Ligin ikinci yarısında çıktığı 10 maçın 8'inden galibiyetle ayrılan ve 2 karşılaşmada da 1 puan alan Trabzonspor adeta para bastı. Bordo-mavililer bu dönemde TFF'den 11.7 milyon TL'lik gelir elde etti. Toplamda ligde 26 maçın 13'ünü kazanan, 5 beraberlik alan Fırtına, kasasına 20 milyon 150 bin TL koydu.
DARPHANE GİBİ PARA BASIYOR
Ligin ikinci yarısında çıktığı 10 maçın 8'inden galibiyetle ayrılan ve 2 karşılaşmada da 1 puan alan Trabzonspor adeta para bastı. Bordo-mavililer bu dönemde TFF'den 11.7 milyon TL'lik gelir elde etti. Toplamda ligde 26 maçın 13'ünü kazanan, 5 beraberlik alan Fırtına, kasasına 20 milyon 150 bin TL koydu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
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