Formaları müzede sergilenecek
Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da Gaziantepspor ile yaptığı açılış maçında ilk golü atan Fabian Castillo ile takım kaptanı Onur Kıvrak'ın bu müsabakada giydikleri formalar Şamil Ekinci Müzesi'ne kaldırıldı.
Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Ahmet Çubukçu, kurucu üye Nizamettin Algan ile arşiv ve müze kurulu başkanı Mehmet Salih Uzun'un yer aldığı organizasyonda Onur ve Castillo, ilk olarak müzeyi gezip ardından Gaziantepspor maçının imzalı topunu ve bu müsabakada giydikleri formaları müze görevlilerine teslim etti.
Tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak, müzede olmanın kendisini çok etkilediğini belirterek, "Kulübümüzün tarihi başarılarının sergilendiği müzemizi gezip etkilenmemek mümkün değil. Her gelişimde çok etkileniyorum. Böyle bir müzede formamın sergilenecek olması benim için büyük bir gurur ve onur. Amacımız buraya yeni kupalar kazandırmak." ifadelerini kullandı.
Kolombiyalı futbolcu Castillo ise yeni statta ilk golü atarak kulübün tarihine geçtiği için gurur duyduğunu vurgulayarak, "İşimiz burada bitmedi. Şimdi daha büyük başarılarda takımıma yardımcı olmaya çalışacağım." açıklamasında bulundu.
Tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak, müzede olmanın kendisini çok etkilediğini belirterek, "Kulübümüzün tarihi başarılarının sergilendiği müzemizi gezip etkilenmemek mümkün değil. Her gelişimde çok etkileniyorum. Böyle bir müzede formamın sergilenecek olması benim için büyük bir gurur ve onur. Amacımız buraya yeni kupalar kazandırmak." ifadelerini kullandı.
Kolombiyalı futbolcu Castillo ise yeni statta ilk golü atarak kulübün tarihine geçtiği için gurur duyduğunu vurgulayarak, "İşimiz burada bitmedi. Şimdi daha büyük başarılarda takımıma yardımcı olmaya çalışacağım." açıklamasında bulundu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Beşiktaş maçı için sadece..."
Toplam 4
Yorum
www da dün topçuların parasını veremıyodun kardeş bjkyı okadar büyütme .ts hala ayakta okadar istanbul rakıplerinin oyunbozanlığına ramen unutma
- Dudu’dan yeşil ışık
Toplam 7
Yorum
samet avrupada adımız var zaten
- ''3-4 yıl rahatız''
Toplam 10
Yorum
austin borçların azaldığı filan yok.tasrruf falanda yok ortada yanlış tkm kurmanın futboldan anlmamanın maliyeti çok daha büyük.
Formaları müzede sergilenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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