Flores’e yakın takip

Bordo-mavili takımın, Aalborg’un 22 yaşındaki Perulu orta saha oyuncusunu izlediği belirtildi. Teknik heyet, Flores için ‘Sergen ile Alex karışımı’ raporu verdi.

Fırtına'dan Güney Amerika'ya çıkarma. Ersun Yanal'ın yardımcılarının G. Amerika'da birçok ismi yakından takip ettiği belirtildi. Bordo-mavililerin yakından izlediği isimler arasında Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen Perulu Edison Flores de yer alıyor. 29 Mart'ta Peru'nun Uruguay ile oynayıp 2-1 kazandığı maçta bir de gol atan Flores için, "Gelişime oldukça açık. Sergen ile Alex arası özelliklere sahip" raporu veren teknik heyet oyuncuyu takibini sürdürecek. Orta sahanın solunda ve sağında oynayabilen 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro. Bu sezon Aalborg ile 16 maça çıkan Flores, 2 gol atmayı başardı. Peru Milli Takımı'nda 10 maçta 2 gol kaydeden Flores'in kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi var.