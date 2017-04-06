Fırtına'nın yenilmezleri Beşiktaş karşısında
Trabzonspor'da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen futbolcular, bordo-mavili takım forması altında mağlubiyet yaşamazken, bu unvanlarını Beşiktaş maçında da sürdürmeye çalışacak.
Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, yenilenen kadrosuyla 2017 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 12 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.
2017 yılının ligde kaybetmeyen tek takımı olan Trabzonspor, puanını 44'e yükselterek 5. sıraya yerleşirken, Avrupa kupalarına katılma iddiasını da sürdürdü.
Yeni transferlerinin görev yaptığı dönemde Karadeniz ekibi, 10 lig maçında elde ettiği 26 puanla, 23 puan toplayan Beşiktaş'ın önünde en iyi performansı gösteren ekip olmayı başardı.
- Olcay Şahan, eski takımına karşı
Beşiktaş'tan 200 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Olcay Şahan, Trabzonspor'da 1 gol atarken verdiği gol paslarıyla skora en fazla katkı yapan isimlerin başında geldi.
Bordo-mavili kulüp ile anlaştıktan bir gün sonra Bursaspor maçında sahaya çıkan milli futbolcu, Osmanlıspor maçında 3 puanı getiren golü kaydetti.
Takımda genç oyunculara ağabeylik yapan, taraftarları da oynadığı futbolla coşturan orta alan oyuncusu, eski takımı karşısında duygusal bir maça çıkacak.
Arjantinli sol bek oyuncusu Mas, takımının Kasımpaşa maçında galibiyet golünü attı. Akhisar Belediyespor'dan kadroya dahil edilen Hugo Rodallega ise Gaziantepspor maçında takımı lehine bir penaltı kazanırken, Atiker Konyaspor maçında da beraberlik golünü atan isim oldu.
Medjani de savunmada hem Durica hem de Uğur Demirok'un yokluğunda forma giyerek bu futbolcuları aratmadı.
- En fazla Mas, sahada kaldı
Ligin ikinci devresinin ilk 10 haftasında Emmanuel Mas ve Olcay Şahan, tüm maçlarda forma giydi. Mas, 10 maçta 900 dakika, Olcay Şahan da 893 dakika sahada mücadele etti.
Çaykur Rizespor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Pereira, 9 maçta 810 dakika, Medjani 9 maçta 524 dakika, transferin son günlerinde kadroya dahil edilen Rodallega ise 7 maçta 395 dakika sahada kaldı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:35
- Okay göz kamaştırıyor
Toplam 4
Yorum
bu sekilde kulupte oyuncuda kazanir. Gelecek olan parayada Okay kalitesinde biri alinabilir muhakkak. Okayıda dusunmek lazim gidip kendini daha iyi geliştire bilir.
- Okay göz kamaştırıyor
Toplam 4
Yorum
degerini bulan her oyuncu satılmalı bence Sonuçta bu bir ticari şirket. eger degerini buluyorsa 3-5 mil degil tabikide 15-20 veren varsa bence satilmali. Bu sekilde kulupte oyuncuda
- Talisca yerine Fortounis
Toplam 3
Yorum
Taraftar Abicim haberi nasil okuyorsunuz ya manchestr zaten o parayi verdigi takdirde talisca gider diye oyuncu arayisi baslamis
Fırtına'nın yenilmezleri Beşiktaş karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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