Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özel ilgi
Birkaç gün önce bir dizi açılış için Trabzon'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sporcularla da bir araya geldi.
Bu sporcuları yakaladıkları başarılardan dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreçte de takipçileri olacağını dile getirdi. Dünya Şampiyonu olan boksör Busenaz Sürmeneli, Gençler Dünya ikincisi kick boksçu Yaren Şişman'ın yanı sıra Özel Sporcular Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 400 metre engellide birinci olan Ufuk Babacan, Özel Sporcular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Enes Yılmaz, Gençler Avrupa üçüncüsü judocu Gülkader Şentürk, Ümitler Avrupa Şampiyonası'ndan bronzla dönen tekvandocu Deniz Dağdelen ve muay thaide Gençler Dünya şampiyonu olan Fatmanur Keleş ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, keyifli dakikalar yaşadı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özel ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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