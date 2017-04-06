Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özel ilgi

Birkaç gün önce bir dizi açılış için Trabzon'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sporcularla da bir araya geldi.

Bu sporcuları yakaladıkları başarılardan dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreçte de takipçileri olacağını dile getirdi. Dünya Şampiyonu olan boksör Busenaz Sürmeneli, Gençler Dünya ikincisi kick boksçu Yaren Şişman'ın yanı sıra Özel Sporcular Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 400 metre engellide birinci olan Ufuk Babacan, Özel Sporcular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Enes Yılmaz, Gençler Avrupa üçüncüsü judocu Gülkader Şentürk, Ümitler Avrupa Şampiyonası'ndan bronzla dönen tekvandocu Deniz Dağdelen ve muay thaide Gençler Dünya şampiyonu olan Fatmanur Keleş ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, keyifli dakikalar yaşadı.