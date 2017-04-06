"Beşiktaş maçı için sadece..."

Saral, yaptığı açıklamada, 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da yaptıkları maçlara taraftarların ilgisinin artarak devam ettiğini belirtti.

Satışa çıkarılan Beşiktaş maçı biletlerinin çok büyük bölümünün tükendiğini ifade eden Saral, "Sadece bin dolayında VIP tribün bileti kaldı. Onun da yarına kadar tükenmesini bekliyoruz." dedi.

Galatasaray ile yaptıkları maçı 33 bin 809 taraftarın izlediğini ve yeni statlarında seyirci rekoru kırıldığını anımsatan Saral, "Statta yapılan düzenlemelerle birlikte bu kez daha fazla bilet satışa çıkarıldı. 16 bin üzerinde de kombine kartlı taraftar var. Kombine kartı olup da maçlara gelmeyecek taraftarlar için de yalnızca bu maç özelinde kulübe devredebilme uygulamasını başlattık. Beşiktaş maçında seyirci rekoru kırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Stadyum çevresinde de güvenlik ve bağlantılı yolların hizmete açılmasıyla taraftarların daha rahat maçlara giriş ve çıkışının sağlanacağını kaydeden Saral, "Trabzonspor camiası, başkan ve yönetimi, taraftar ve tesisler olarak derbi maça hazırız. Taraftarlardan, emniyet görevlilerinin uyarılarını dikkate almalarını istiyoruz. Böylelikle daha güvenli ve düzenli bir şekilde stada giriş ve çıkış sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.